Trump ujawnił majątek. Tyle zarobił w rok

Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump poinformował, że w ubiegłym roku on i jego rodzina uzyskała ponad 1,4 mld dolarów dochodu z działalności związanej z kryptowalutami. Zgodnie z oświadczeniem majątkowym za 2025 r., amerykański przywódca otrzymał ponad 500 mln dolarów z giełdy kryptowalut World Liberty Financial, którą założył m.in. wraz z synami – Erikiem i Donaldem juniorem.

Trump ujawnił również zysk w wysokości 635 mln dolarów ze sprzedaży lub licencji powiązanych z jego kryptowalutą $TRUMP. Prezydent USA zadeklarował także, że uzyskał ponad 80 mln dolarów z ugód zawartych z różnymi spółkami medialnymi, a także zgód na wykorzystywanie jego nazwiska przez zagranicznych deweloperów, głównie z Bliskiego Wschodu. W oświadczeniu majątkowym widnieje też ok. 196 mln dolarów ze sprzedaży udziałów w spółce powiązanej z rynkiem kryptowalut Stablecoin Holdco LLC – przekazał serwis CBS News.

Nowe oświadczenie majątkowe Trumpa

Przychody Trumpa z pól golfowych i ośrodków wypoczynkowych wzrosły w 2025 r. o 15 proc. do ponad 500 mln dolarów. Natomiast przychody z posiadłości Mar-a-Lago na Florydzie powiększyły się z 50 do 77 mln dolarów.

Wcześniej agencja Reutera twierdziła, że w trakcie drugiej kadencji Donalda Trumpa na stanowisku prezydenta Stanów Zjednoczonych, jego rodzina wygenerowała co najmniej 2,3 mld dolarów zysku. Biały Dom podkreślał, że przedsięwzięcia biznesowe Trumpa są obecnie nadzorowane przez jego dzieci. Rzecznik Trumpa zaznaczył, że "zakres i szczegółowość" złożonego przez prezydenta USA oświadczenia majątkowego jest dowodem transparentności całej jego rodziny. "Liczący blisko 1000 stron dokument stanowi jedno z najbardziej kompleksowych oświadczeń majątkowych, jakie kiedykolwiek złożono, i pokazuje poziom przejrzystości finansowej niespotykany dotąd w historii amerykańskiej prezydentury" – czytamy w oświadczeniu.

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