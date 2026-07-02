Tyle państwo płaci byłym prezydentom. Emerytura to tylko część przywilejów

Jak wyliczył "Dziennik Gazeta Prawna", po wejściu w życie ustawy budżetowej na 2026 rok kwota bazowa dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe wzrosła do 1935,26 zł. Pensja zasadnicza urzędującego prezydenta, Karola Nawrockiego, to obecnie 18 965,55 zł brutto, czyli 9,8-krotność tej stawki. Zgodnie z ustawą byli prezydenci otrzymują 75 proc. tej kwoty, co daje dokładnie 14 224,16 zł brutto miesięcznie.

Czterech byłych prezydentów na państwowym uposażeniu

Obecnie świadczenie pobiera czterech byłych prezydentów: Lech Wałęsa, Aleksander Kwaśniewski, Bronisław Komorowski oraz Andrzej Duda. To świadczenie nie jest powiązane ze składkami do ZUS ani stażem pracy. Wynika z osobnej ustawy regulującej uposażenie byłych prezydentów.

W praktyce oznacza to, że byli prezydenci otrzymują ponad trzykrotność przeciętnej emerytury w Polsce. Według danych ZUS średnie świadczenie w marcu 2026 roku wyniosło 4509,64 zł brutto.

Nie tylko emerytura

Samo miesięczne uposażenie to tylko część pakietu. Jak podaje "DGP", od stycznia 2026 roku budżet na prowadzenie biura byłego prezydenta wzrósł do 25 tys. zł miesięcznie. To oznacza 300 tys. zł rocznie finansowanych z budżetu państwa.

Byłym prezydentom przysługuje również:

jednorazowa odprawa po zakończeniu urzędu w wysokości trzykrotności pensji urzędującego prezydenta, obecnie około 78 912 zł brutto,

dożywotnia ochrona SOP,

limuzyna z kierowcą,

opieka zdrowotna w placówkach rządowych i wojskowych dla byłego prezydenta i jego rodziny.

Polacy podzieleni

Temat prezydenckich emerytur wrócił także w grudniu 2025 roku za sprawą sondażu SW Research dla tygodnika "Wprost". 32,7 proc. badanych wskazało, że prezydencka emerytura powinna wynosić od 5 do 10 tys. zł netto. 23,5 proc. ankietowanych opowiedziało się za kwotą 11–15 tys. zł netto. 12,3 proc. uznało, że była głowa państwa powinna dostawać więcej niż 15 tys. zł netto.

Za świadczeniem do 5 tys. zł netto opowiedziało się 11,6 proc. respondentów. Z kolei 8,1 proc. badanych uważa, że byli prezydenci nie powinni otrzymywać takiego świadczenia w ogóle.

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