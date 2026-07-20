Pierwsze takie kioski w Polsce. Uber bez aplikacji

Dzięki temu, Warszawa będzie miała pierwsze lotnisko w Polsce i jedno z pierwszych w Europie, na którym Uber udostępni to rozwiązanie.

"Uruchomienie kiosków wpisuje się w rosnące zainteresowanie usługami mobilności na lotniskach. W 2025 roku Lotnisko Chopina obsłużyło ponad 24 mln pasażerów, a prognozy na bieżący rok wskazują na kolejny rekord. Uber również obserwuje dynamiczny wzrost liczby przejazdów realizowanych z i na warszawskie lotnisko – w ciągu ostatnich 2 lat liczba takich kursów wzrosła o 30 proc.. Tegoroczny sezon wakacyjny zapowiada się jako najlepszy w historii platformy w Polsce pod względem liczby przejazdów lotniskowych" – czytamy w komunikacie spółki.

Tak klient bez aplikacji będzie mógł zamówić transport

Nowe rozwiązanie umożliwia zamówienie i opłacenie przejazdu bezpośrednio na lotnisku. Pasażer wybiera miejsce docelowe, rodzaj przejazdu i płaci kartą. Następnie otrzymuje wydrukowane potwierdzenie oraz wiadomość SMS z informacjami o kierowcy i numerem PIN. Umożliwia on rozpoczęcie przejazdu z pierwszym dostępnym kierowcą, stojącym w miejscu odbioru pasażerów, podano.

"Innowacje mają największą wartość wtedy, gdy odpowiadają na realne potrzeby użytkowników. Dlatego konsekwentnie wprowadzamy rozwiązania, które ułatwiają dostęp do mobilności w różnych sytuacjach. Uruchomienie kiosków 'Tap to Ride' na Lotnisku Chopina jest kolejnym przykładem tego podejścia. Wdrożenie tej technologii w Warszawie, która tym samym dołącza do wąskiego grona lotnisk na świecie oferujących to rozwiązanie, doskonale obrazuje, jak duże znaczenie ma polski rynek dla rozwoju naszych innowacji o skali globalnej. Jednocześnie to odpowiedź na rosnącą liczbę podróżnych korzystających z Lotniska Chopina oraz ich oczekiwanie, by po przylocie móc szybko i wygodnie zamówić przejazd" – powiedziała rzeczniczka Uber Polska Iwona Kruk, cytowana w komunikacie.

Rozwiązanie dla osób bez dostępu do internetu mobilnego

Choć aplikacja pozostaje podstawowym sposobem zamówienia przejazdu, kiosk odpowiada na sytuacje, w których jej użycie nie jest możliwe lub wygodne. Rozwiązanie zostało zaprojektowane przede wszystkim z myślą o osobach przylatujących do Polski z zagranicy, które nie mają jeszcze dostępu do internetu mobilnego, lokalnej karty SIM lub zainstalowanej aplikacji. Ułatwia także zamówienie przejazdu osobom, które rzadziej korzystają z aplikacji mobilnych, w tym wielu seniorom. Dzięki intuicyjnemu ekranowi dotykowemu mogą oni zamówić przejazd bez konieczności pobierania aplikacji i zakładania konta.

Dotychczas kioski Uber zostały uruchomione między innymi na lotniskach LaGuardia w Nowym Jorku, Heathrow w Londynie, Minneapolis-Saint Paul, Gold Coast i Sydney w Australii, a także w Pradze i Budapeszcie. Polska to pierwszy rynek w Europie, na którym wdrożono tę technologię stworzoną od podstaw przez inżynierów Ubera we współpracy z Adyen, podkreślono.

Uber to aplikacja technologiczna łącząca pasażerów i kierowców. Oferuje również możliwość zamówienia posiłków z dostawą, bądź transportu drobnych przesyłek. Uber działa w ponad 10 000 miast w ponad 70 państwach na całym świecie.

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