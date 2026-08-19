Polskie dworce będą odnowione. Tyle przetargów ogłosiło PKP

W tym okresie zakończono modernizacje trzech dworców o wartości 124 mln zł, podpisano 14 umów na prace projektowe, budowlane i zadania w formule "projektuj i buduj", przeznaczono ponad 100 mln zł na remonty i doposażenie istniejących obiektów, a także pozyskano ponad 280 mln zł środków z Unii Europejskiej na realizowane już przedsięwzięcia oraz zacieśnianie współpracy z lokalnymi samorządami.

W tych miejscowościach odnowiono dworce PKP

W tym roku zakończono modernizacje trzech zabytkowych dworców na stacjach Czechowice-Dziedzice, Brwinów i Oleśnica. Łączna wartość wszystkich ukończonych w tym czasie inwestycji to ponad 124 mln zł brutto.

Okres ten to również czas zaawansowanych robót na kilkunastu placach budów w całym kraju, m.in. na stacjach w Otwocku, Gąsocinie, Łukowie, Olkuszu, Oławie, Suwałkach i Szczecinie Dąbiu (modernizacje) oraz budowy nowoczesnych obiektów w Częstochowie, Chełmie i Słupsku. W ramach przygotowań do przebudowy powstał również dworzec tymczasowy w Grudziądzu, wymieniono w komunikacie.

"Przebudowa dworca w Czechowicach-Dziedzicach była trzydziestą inwestycją sfinalizowaną przez obecny zarząd PKP, ale warto wspomnieć także o innych kamieniach milowych, m.in. o ogłoszeniu przez kolejnych przetargów na wybór projektantów i generalnych wykonawców prac budowlanych. Wśród nich szczególnie istotnymi są postępowania w trybie 'projektuj i buduj' dotyczące zupełnie nowych dworców Opoczno Południe i Łomża. Na pierwszej z nich, będącej ważnym punktem na Centralnej Magistrali Kolejowej, nigdy nie było budynku dworca, a do Łomży pociągi wróciły po ponad 33 latach przerwy. To pokazuje nasze obecne podejście do inwestycji – reagujemy na zmieniającą się rzeczywistość i wydatkujemy pieniądze tak, aby inwestycje przekładały się na korzyści dla jak największej grupy pasażerów" – powiedział członek zarządu ds. rozwoju i inwestycji w PKP Paweł Lisiewicz, cytowany w komunikacie.

Równolegle do realizacji dużych inwestycji PKP zwiększa skalę działań związanych z poprawą komfortu na jeszcze większej liczbie dworców. Obejmują one remonty i doposażenie obiektów, poprawę ich standardu i funkcjonalności oraz przygotowanie kolejnych modernizacji, a także współpracę z samorządami i lokalnymi społecznościami.

"Rozwój infrastruktury dworcowej to nie tylko budowa nowych obiektów i duże modernizacje. Równie ważne jest konsekwentne podnoszenie standardu istniejących dworców i odpowiedzialne zarządzanie całym portfelem nieruchomości dworcowych PKP. Chcemy, aby poprawę jakości obsługi odczuwali pasażerowie również tam, gdzie nie są realizowane największe inwestycje. W połowie tego roku ogłosiliśmy przetarg na projekt modernizacji dworca Łódź Widzew, zawarliśmy umowę z projektantem dworca w Wałczu oraz prowadzimy przetargi w trybie 'projektuj i buduj' obejmujące dworzec w Ciechocinku i pięć dworców na Dolnym Śląsku, m.in. w Sobótce i Jelczu-Laskowicach, obsługujących ruch pasażerski w aglomeracji wrocławskiej. Opracowaliśmy również dokumentacje projektowe dla dworców Warszawa Ochota, Tomaszów Mazowiecki i Augustów, dla których kolejno ogłosimy postępowania przetargowe na wybór wykonawców robót budowlanych. Dodatkowa pula środków, które zamierzamy przeznaczyć na remonty i doposażenia istniejących dworców, przekroczyła już 100 mln zł" – dodał członek zarządu PKP ds. nieruchomości Andrzej Bułczyński.

Modernizacja dworców. Znamy listę kolejnych miast

Do końca lipca br. ogłoszone zostały przetargi na wybór pracowni, które zaprojektują modernizację dworców Stargard, Sandomierz, Andrychów, Lubliniec, Szamotuły, Reda, Lubań Śląski, Kudowa-Zdrój, Międzyzdroje i Łódź Widzew, a umowy na projektowanie zostały zawarte dla inwestycji w Ostrowcu Świętokrzyskim, Sandomierzu, Andrychowie, Stargardzie, Szamotułach, Wałczu i Wolbromiu. Istotnymi etapami były również przetargi na wybór generalnych wykonawców robót budowlanych na dworcach Mielec, Nisko, Dęblin, Olkusz, Dąbrowa Górnicza Ząbkowice, Pasłęk, Gronowo Elbląskie, Koszalin (dokończenie robót) i Tomaszów Mazowiecki oraz zawarcie umów z firmami, które przebudują dworce Dęblin (ok. 19,5 mln zł brutto), Olkusz (ok. 11 mln zł brutto), Mielec (ok. 9,17 mln zł brutto), Dąbrowa Górnicza Ząbkowice (ok. 17,6 mln zł brutto) i Pasłęk (ok. 19 mln zł brutto). Wystartowały także dwa przetargi na zaprojektowanie i budowę zupełnie nowych dworców: na stacjach Łomża i Opoczno Południe. Ten ostatni przetarg został rozstrzygnięty w lipcu i podpisano kontrakt z wykonawcą projektu oraz prac budowlanych o wartości ok. 8,2 mln zł. W tym roku ogłoszone zostały także przetargi na zaprojektowanie i wykonanie remontów dworca w Ciechocinku oraz kilku w aglomeracji wrocławskiej: Jelcz-Laskowice, Sobótka, Pęgów, Korzeńsko i Czernica Wrocławska, wymieniono w materiale.

Trwają również przygotowania do remontu kolejnych obiektów, m.in. w Ostrzeszowie, Gorzowie Wielkopolskim, Łebie, Kłobucku oraz dworca Nowy Sącz Miasto. Spółka podpisała też umowę o wartości ponad 2,7 mln zł netto (3,3 mln zł brutto) na wymianę schodów ruchomych na dworcu Poznań Główny, który obsługuje rocznie około 30 mln podróżnych.

Polskie Koleje Państwowe zdobyły również dodatkowe dofinansowanie na realizację trwających już – na różnych etapach – inwestycji dworcowych. Podpisanie kilku umów z Centrum Unijnych Projektów Transportowych oznacza dodatkowe pieniądze na modernizacje i budowy dworców na stacjach Dęblin, Otwock, Żyrardów, Częstochowa, Koszalin, Słupsk, Gdynia Chylonia i Stargard. Łączna wartość dofinansowania unijnego z programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 to ponad 280 mln zł, zakończono.

Polskie Koleje Państwowe są spółką dominującą w Grupie PKP. To również jeden z największych w Polsce zarządców nieruchomości – gruntów, budynków, budowli i lokali mieszkalnych.

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