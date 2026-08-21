Polacy muszą, policja nie. Formacja kupuje setki tysięcy butelek bez kaucji

Takie działanie nie jest jednak obchodzeniem prawa. Obowiązujące przepisy pozwalają firmom i instytucjom kupować napoje poza systemem kaucyjnym, choć wiąże się to z dodatkowymi kosztami po stronie wprowadzających opakowania na rynek.

Portal zero.pl opisuje, że krakowska policja ogłosiła przetarg na dostawę maksymalnie 312 466 butelek i butli z wodą. Jak opisał portal Zero.pl, większość zamówienia ma obejmować opakowania, od których nie będzie pobierana kaucja.

To rozwiązanie dostępne dla odbiorców instytucjonalnych kupujących napoje bezpośrednio w hurtowniach. Korzystają z niego również przedsiębiorstwa, dla których zbieranie, magazynowanie i zwracanie ogromnej liczby opakowań byłoby poważnym problemem organizacyjnym.

Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie tłumaczy, że właśnie względy logistyczne zdecydowały o takim sposobie zakupu wody.

"Zakup wody w butelkach kaucyjnych powodowałby problemy związane z gromadzeniem pustych butelek, organizacją ich zwrotu, koniecznością wdrożenia dodatkowego systemu logistycznego oraz ponoszeniem dodatkowych kosztów z tytułu opłaty kaucyjnej" – wyjaśnili przedstawiciele krakowskiej policji.

Przy setkach tysięcy opakowań konieczne byłoby nie tylko ich zbieranie od pracowników, ale również zapewnienie miejsca do przechowywania, zorganizowanie transportu oraz późniejsze rozliczenie kaucji.



Jest sposób na sprzedaż bez kaucji

Ministerstwo Klimatu i Środowiska wie o wykorzystywaniu takiego rozwiązania. System przewiduje bowiem możliwość wprowadzania na rynek napojów w opakowaniach nieobjętych kaucją. Wiąże się to jednak z koniecznością ponoszenia opłaty produktowej.

Jej wysokość została znacząco zwiększona, aby zniechęcić producentów do pozostawania poza systemem kaucyjnym. – Wzrost stawki do 15 zł za kilogram opakowań miał sprawić, że rezygnacja z przystąpienia do systemu stanie się nieopłacalna – tłumaczyła wiceminister klimatu i środowiska Anita Sowińska.

Mimo podwyższenia opłaty dla części dużych odbiorców takie rozwiązanie nadal może być atrakcyjne. Koszt droższej wody może okazać się mniejszym problemem niż organizowanie zwrotu tysięcy czy nawet setek tysięcy pustych opakowań. Przykład krakowskiej policji pokazuje więc, że system kaucyjny nie oznacza, iż każda butelka sprzedawana w Polsce musi być objęta kaucją. W określonych przypadkach przepisy pozostawiają możliwość funkcjonowania poza nim, choć za odpowiednio wyższą cenę.

Czytaj też:

System kaucyjny w Polsce. Resort ujawnia nowe informacje