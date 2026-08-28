Nowe ceny paliw na weekend. Jest dobra i zła wiadomość

Nowe maksymalne ceny paliw będą obowiązywać od soboty (29 sierpnia) do poniedziałku (31 sierpnia). Z obwieszczenia ministra energii Miłosza Motyki wynika, że litr benzyny 95 będzie kosztować nie więcej niż 6,64 zł, benzyny 98 – 7,46 zł, a oleju napędowego (diesla) – 7,31 zł.

Przypomnijmy, że w piątek (28 sierpnia) litr benzyny 95 kosztuje nie więcej niż 6,57 zł, benzyny 98 – 7,37 zł, natomiast oleju napędowego – 7,36 zł.

Pakiet CPN. Maksymalne ceny paliw

Pakiet CPN (Ceny Paliwa Niżej) wrócił 17 sierpnia i będzie obowiązywał do 31 sierpnia. Obniżono stawkę VAT na paliwa z 23 proc. do 8 proc. i ponownie wprowadzono cenę maksymalną, którą ustala minister energii. Według szefa rządu Donalda Tuska, dzięki tej decyzji kierowcy zapłacą za litr paliwa od około 90 groszy do ponad złotówki mniej, niż płaciliby bez obniżki podatku.

– Zdecydowaliśmy o przywróceniu programu CPN. Obniżamy podatek VAT od paliw z 23 proc. do 8 proc., co powinno przełożyć się na spadek cen od około 90 groszy do ponad złotówki za litr. (...) Minister energii każdego dnia będzie informował o maksymalnych możliwych cenach na stacjach benzynowych, aby koncerny paliwowe nie wykorzystywały obniżenia VAT dla siebie, lecz aby korzyści z tej skromnej, ale jednak dość wyraźnej obniżki trafiły do ludzi – powiedział Tusk. Podkreślił, że Polska będzie miała jedne z najniższych cen paliw w Europie.

Przy okazji premier ostro skrytykował prezydenta Karola Nawrockiego za skierowanie do Trybunału Konstytucyjnego ustawy dotyczącej nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych. – Nadal nie rozumiem, dlaczego taką decyzję podjął prezydent Nawrocki i dlaczego tak jawnie i bezwstydnie stanął po stronie koncernów, a nie po stronie ludzi – powiedział.

– Nowy podatek nie obniża cen paliwa. Ma przede wszystkim dostarczyć pieniędzy do budżetu. Nie mogę zaakceptować sytuacji, w której próbę łatania finansów państwa przedstawia się obywatelom jako ochronę ich interesów, podczas gdy skutkiem będzie kolejna fala podwyżek – argumentował z kolei Nawrocki.

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