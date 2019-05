Premier: 26 maja wybierzemy nie partię, a naszą drogę w Europie

Szef rządu mówił o polityce gospodarczej i rozwoju przemysłu w regionie. – Poprzez nasze programy wspieramy polskie rodziny. Dzięki naszym programom rozwojowym płynie o wiele więcej środków do polskiej wsi – ocenił Morawiecki. Wskazał też, że rząd PiS stawia na rozwój przemysłu. – Zrobiliśmy zwrot w kierunku rozwoju przemysłu, innowacyjności. Rozbudowujemy terminal LNG, który już dziś jest wykorzystywany w ok. 60%. Nasze bezpieczeństwo energetyczne będzie oparte na wielkich filarach: terminale, gazociąg, ale także krajowe wydobycie. Stawiamy na rozwój komunikacji – wyliczał premier. – Przykładamy wielką wagę do zwiększania możliwości gospodarczych dla Pomorza Zachodniego – zapewnił.

Morawiecki odpowiedział też na argumenty opozycji o tym, że PiS może stracić w negocjacjach unijnego budżetu aż 100 mld złotych. Grzegorz Schetyna obiecał, że jego ugrupowanie wynegocjuje te środki z Unii. – Chcę tu przytoczyć jedną liczbę. 15 mld zł niewykorzystanych środków w czasach naszych poprzedników na kolej. A więc oni, którzy mówią, że my czegokolwiek nie wykorzystujemy, to już diabeł, który nie tylko w ornat, ale jeszcze w komże się ubrał i właśnie dzwoni ogonem i rogami na mszę. Nie dajmy sobie wmawiać. Jedna liczba. Każdy, kto będzie rozmawiał z przyjaciółmi, znajomymi, z mediami lokalnymi. 15 mld zł nie wykorzystaliście na rozwój kolej – zaznaczył Morawiecki.