Marsz Równości w Płocku pod patronatem władz. Opozycjoniści z okresu PRL protestują

"Podjął Pan tę decyzję po szeregu profanacji i gorszących wydarzeń, do których doszło podczas parad w innych polskich miastach. Obraziły one tysiące chrześcijan i zgorszyły setki dzieci" – piszą płoccy działacze, naukowcy, lekarze i opozycjoniści z czasów PRL do prezydenta miasta, Andrzeja Nowakowskiego. Władze Płocka objęły właśnie honorowy patronat nad nadchodzącym Marszem Równości.

Prezydent Płocka Andrzej Nowakowski (PO) objął honorowy patronat nad Marszem Równości, który ma przejść ulicami miasta w sobotę. Decyzja ta wzbudziła oburzenie płockich uczonych i działaczy - grupa 46 tamtejszych naukowców, lekarzy, artystów i opozycjonistów z czasów PRL skierowało do gospodarza miasta list otwarty, w którym argumentują, dlaczego miasto nie powinno promować takich wydarzeń. "Z niedowierzaniem i smutkiem przyjęliśmy informację o tym, że zdecydował się Pan objąć honorowym patronatem Marsz Równości zorganizowany przez środowisko LGBT. Nasze zdumienie i oburzenie są tym większe, że podjął Pan tę decyzję po szeregu profanacji i gorszących wydarzeń, do których doszło podczas parad w innych polskich miastach. Obraziły one tysiące chrześcijan i zgorszyły setki dzieci" – piszą w liście opozycjoniści PRL i naukowcy do prezydenta Płocka. Autorzy listu do Nowakowskiego przypominają, do jakich aktów profanacji i zniewagi uczuć religijnych dochodziło podczas ostatnich tzw. parad równości. "W Częstochowie, u stóp Jasnej Góry, słynącej od wieków z cudownego obrazu Czarnej Madonny, uczestnicy parady równości nieśli sprofanowany wizerunek Jasnogórskiej Pani w tęczowej aureoli (...). W Gdańsku sparodiowano katolicką procesję Bożego Ciała (...). W Warszawie aktywista ruchu LGBT «odprawił tęczową mszę» w towarzystwie «ministranta» z durszlakiem na głowie" – wyliczają krytyczni wobec decyzji prezydenta Płocka działacze. Jak podkreślają, tego typu akty "nie tylko znieważają chronione prawem symbole i przedmioty kultu religijnego, ale są również policzkiem wymierzonym wszystkim tym, którzy szanują polską kulturę i tradycję". Grupa płockiej elity wskazuje też obsceniczny i wulgarny charakter manifestacji LGBT. "Poza profanacjami wydarzenia te słyną z przekraczającej granice dobrego smaku estetyki. Na niestosowne widoki związane np. ze stylistyką wykorzystującą motyw genitaliów, stanowiące nieodzowną część większości parad równości, narażone są dzieci i młodzież, których niewinność powinna podlegać szczególnej ochronie" – czytamy w liście. Jak zaznaczają nadawcy listu, prezydent Płocka jako długoletni pedagog i wychowawca "z pewnością zrozumie potrzebę obrony najmłodszych". Jak zaznaczają w liście działacze opozycyjni z PRL i naukowcy, ich sprzeciw wobec patronatu miasta nad paradą nie ma nic wspólnego z homofobią i dyskryminacją. "Podobne głosy coraz wyraźniej wybrzmiewają zresztą w kręgach samych homoseksualistów, którzy uważają, że ruch LGBT nie reprezentuje ich interesów ani nie odpowiada ich potrzebom" – tłumaczą autorzy pisma. Tym samym apelują do prezydenta miasta o wycofanie honorowego patronatu nad Marszem Równości. "Płock - Miasto Bohater, w przededniu 99. rocznicy bohaterskiej obrony miasta - zasługuje na to, by jego prezydent obejmował swoim honorowym patronatem inicjatywy szlachetne i roztropne, które nie budzą zastrzeżeń moralnych" – podsumowują aktywiści. Pod listem podpisali się między innymi: kpt. Katarzyna Rabińska-Nowakowska „Kasia” - żołnierz AK i powstaniec warszawski oraz działacze opozycji antykomunistycznej, tacy jak: dr n. med. Grażyna Przybylska-Wendt (rownież anestezjolog, medyk sądowy), mec. Włodzimierz Szafrański, Jakub Leszek Chmielewski, Konrad Łykowski, Krzysztof Nowakowski, Jacek Słomiński czy Tadeusz Maria Taworski. Sygnatariuszami są też lekarze: psychiatrzy, pedagodzy, seksuolodzy; nauczyciele, naukowcy, duchowni, prawnicy oraz artyści. Czytaj także:

