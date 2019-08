Morawiecki opublikował film. Zaprasza do dyskusji na Facebooku

Szef rządu udostępnił w mediach społecznościowych film, w którym zachęca do dyskusji o najważniejszych dla Polski sprawach.

– Kampania wyborcza to czas intensywnej, nieraz twardej, ale mam nadzieję przede wszystkim twórczej rozmowy o naszych polskich aspiracjach i oczekiwaniach. To też czas pytań, co zrobić, żeby nasza codzienność była jeszcze lepsza, a Polska była coraz lepszym miejscem do życia dla wszystkich nas i to bez względu na poglądy, miejsce zamieszkania czy wykonywany zawód – przekonuje Morawiecki.

– Chciałbym, żebyśmy spotykali się i rozmawiali twarzą w twarz w całej Polsce o najważniejszych dla nas sprawach, ale chciałbym też, żebyśmy prowadzili rzeczową dyskusję, także tu, w mediach społecznościowych. Pokażmy, że możemy rozmawiać ze sobą z klasą, z troską o Polskę, na argumenty, nie obrażając innych – mówi premier.

Morawiecki zapowiada, że na swoim profilu na Facebooku będzie informował o działaniach związanych z realizacją rządowego Planu na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju oraz programu PiS.

– Tutaj będziecie się mogli dowiedzieć, jaka jest moja wizja przyszłości Polski oraz jakie są moje propozycje dla Górnego Śląska – regionu, w którym ubiegam się o mandat poselski – mówi Morawiecki.

W jesiennych wyborach parlamentarnych premier będzie "jedynką" na liście PiS w okręgu katowickim. Koalicja Obywatelska wystawi tam Borysa Budkę, wiceprzewodniczącego PO.

