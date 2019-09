Pence: Polska wkrótce dołączy do programu zniesienia wiz

Pence podkreślił, że upamiętnienie przez Polskę II wojny światowej było wspaniałe. – Amerykanie zawsze inspirują się odwagą Polaków. Zapłaciliście największą cenę. Jesteśmy razem ze względu na historię. Nasze narody stały ramię w ramię i teraz też stoimy ramię w ramię. Dzięki przywództwu Donalda Trumpa i pana, sojusz polsko-amerykański nigdy nie był silniejszy. Polska zbliża się do warunków programu bezwizowego. Kiedy ten proces dojdzie do końca, to będziemy Polskę nominować do tego programu – mówił wiceprezydent USA.

Wiceprezydent USA nawiązał też do obecności sekretarza ds. energii Ricka Perrego. – Nieprzypadkowo, jako, że mamy pracować nad projektami energetycznymi. Strona amerykańska będzie wspomagać stronę polską w tym zakresie, tak, aby wzmacniać naszą współpracę również na tym polu – powiedział.

– Polska jest tylko jednym z kilku krajów, które spełniają wymóg 2 proc. PKB na obronność. Jestem również wdzięczny za to, że Polska podejmuje swoje zobowiązania i spełnia je w zakresie dokładania się do wspólnego budżetu obronnościowego NATO – mówił.