Premier Mateusz Morawiecki złożył dymisję rządu

– W trybie art. 162 ust. 1 Konstytucji składam dymisję Rady Ministrów i chciałbym również móc podsumować te 4 lata rządów PiS pokrótce, bo stało się bardzo wiele, bardzo wiele dobrego na bardzo wielu polach – mówił premier Mateusz Morawiecki w Sejmie.

– Jeśli miałbym jednym zdaniem podsumować 4 lata rządów PiS, Zjednoczonej Prawicy, to powiedziałbym tak: nie ma wolności bez godności. Nie ma wolności bez godności i nie ma wolności bez wiarygodności, bo to właśnie dotrzymywanie słowa, wiarygodność przełożyły się na to, że dzisiaj godniejsze jest życie polskich rodzin, praca, płaca, można tak też powiedzieć, stan finansów publicznych, nasza polityka historyczna, nasza polityka międzynarodowa – mówił premier Mateusz Morawiecki w Sejmie.

"Demokracja ma się dobrze"

Premier podkreślił podczas swojego wystąpienia, że "demokracja ma się dobrze", na co wskazuje rekordowa frekwencja w ostatnich wyborach.

– Te 18,5 mln głosów oddanych w wyborach świadczą o tym, że demokracja ma się tak dobrze, mogę powiedzieć, jak nigdy wcześniej. Bo czymże jest właśnie demokracja, jak nie prawem i jednocześnie wiarą w to, że oddany głos się liczy, ma znaczenie– mówił Morawiecki.

Premier podkreślił, że jego rząd odniósł wiele sukcesów na polu gospodarczym. Morawiecki podniósł kwestię nowych miejsc pracy i stabilnej sytuacji w sektorze zatrudnienia. – Nasz nowy model gospodarczy, przemysłowy jest doceniany. OECD mówi o tym, że w 2019 roku i 2020 roku Polska będzie na 1 miejscu co do wzrostu gospodarczego – mówił. Jednocześnie polityk podkreślił znaczenie programu 500 plus dla polskich rodzin i gospodarki.

– Po tych 4 latach - na pewno jeszcze nie wszystko - ale bardzo wiele zrobiliśmy. Uczyniliśmy wiele, żeby Polska była lepsza. Jesteśmy w sztafecie, chcemy iść dalej ku lepszej i bardziej sprawiedliwej Polsce. – podsumował Morawiecki.