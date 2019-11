Fogiel: Po latach prosperity przychodzi kryzys

Fogiel zapewnił, że rządzący nie tracą czasu i przeciwdziałają zbliżającemu się kryzysowi. – My nie czekamy z założonymi rękoma. Przygotowujemy się do tego. Fakt, że mamy wpływ na politykę walutową przez to, że utrzymaliśmy złotego, jest pewną pomocą – mówił wicerzecznik PiS w radiowej Jedynce.

Prawica wobec klimatu

Podczas rozmowy Fogiel podkreślił ponadto, że polska prawica nie może pozwolić lewicy na zmonopolizowanie tematu ochrony środowiska.

– Konserwatywna polityka to nie musi być polityka postrzegana bardzo schematycznie, w sposób niechętny jako polityka niedzisiejsza, tylko to jest zbiór pewnych zasad, wartości, ale to nie znaczy, że one są oderwane od rzeczywistości. Takim tematem są kwestie związane z ochroną środowiska, kwestie klimatu. Nie możemy sobie pozwolić jako prawa strona sceny politycznej, żeby w tych kwestiach jedyną siłą polityczną, która ma coś do powiedzenia, jest lewica – mówił w radiowej Jedynce Radosław Fogiel.