Hołownia: Jezus stał się zwierzęciem

Z okazji 10-lecia swojego istnienia portal Deon.pl przeprowadził rozmowę z Szymonem Hołownią, w której pytano publicystę, co zrobić, żeby "całkiem nie zniszczyć planety i nie zamienić jej w gigantyczny śmietnik".

Duża część rozmowy była poświęcona zwierzętom oraz ostatniej książce Hołowni, która dotyka tego tematu. – Na początku myślałem, że to będzie taki katobambizm a wyszła mi opowieść o rozbiciu wspólnoty, o herezji, o dramatycznym pęknięciu, które poszło w poprzek stworzenia, o gwałcie zadawanym stworzeniu, które nie może odpowiedzieć, bo jest za słabe – stwierdził publicysta.

Hołownia przekonuje, że brak troski o przyrodę jest jednocześnie brakiem troski o człowieka, gdyż niszczenie środowiska "skończy się ludobójstwem". Jego zdaniem jeżeli człowiek nie jest zmuszony do zabijania zwierząt (gdy np. zależy od tego życie jego, bądź jego bliskich), to nie powinien tego robić.

– Ludzie nie widzą jednej podstawowej rzeczy, że Jezus stał się człowiekiem, ale też – przecież powtarzamy to w każde święta Paschy – stał się zwierzęciem. Stał się Barankiem Ofiarnym. Jezus wziął na siebie ból, krzyk, krew, pot i łzy tysięcy zwierząt ofiarnych, które byłyby zabijane, jeżeli On nie złożyłby swojej ofiary – przekonuje dziennikarz.

Hołownia odniósł się też do osób, które powołują się na cytat "czyńcie sobie zimie poddaną". Jego zdaniem jest to argument "do kotleta" i ludzie dobierają sobie cytaty, tak jak jest im wygodnie. – Jeżeli ktoś mi wyjeżdża z takim cytatem, to ja mu mogę wyjechać 70 innymi cytatami. »Czyńcie sobie ziemie poddaną« - tak? A przecież w Starym Testamencie jest napisane »zakopujcie swoje odchody łopatką«. Mam cytat, dlaczego nie zakopujesz? »Kamienujcie dziewczęta nieskromnie obcujące z chłopcem« - dlaczego tego nie robisz? – mówił Hołownia, ostrzegając przed wyrywaniem biblijnych cytatów z szerszego kontekstu.