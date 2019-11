Sędzia Paweł Juszczyszyn zawieszony

Prezes Sądu Rejonowego w Olsztynie Maciej Nawacki zawiesił poprzez zarządzenie Pawła Juszczyszyna. Sędzia Juszczyszyn, powołując się na wyrok TSUE, zażądał od Kancelarii Sejmu ujawnienia listy poparcia dla kandydatów do nowej Krajowej Rady Sądownictwa. Z delegacji do Sądu Okręgowego w Olsztynie odwołał go minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro.

Prezes sądu Maciej Nawacki wydał zarządzenie w piątek. Powołuje się przy tym na art. 130 Ustawy o ustroju sądów powszechnych. Paweł Juszczyszyn został zawieszony na miesiąc. Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego zdecyduje, czy ten okres zostanie przedłużony. Sędzia Nawacki wyjaśnił, że decyzja o zawieszeniu nakazuje sędziemu "powstrzymać się od wszelkich czynności w sądzie rejonowym i okręgowym" – informuje TVN24. Wcześniej Rzecznik Dyscyplinarny uznał, że sędzia Juszczyszyn przekroczył swoje uprawienia i "przyznał sobie kompetencję do oceny prawidłowości, w tym legalności, wyboru członków KRS". "Przedstawione obwinionemu Pawłowi J. zarzuty dyscyplinarne dotyczą uchybienia godności urzędu w szczególności przez przekroczenie uprawnień przy wydaniu postanowienia nakazującego Kancelarii Sejmu przedstawienia określonych dokumentów, a także nieuprawnione przekazanie przedstawicielom mediów ocen i twierdzeń związanych z pełnionym urzędem sędziowskim" – podano w komunikacie. W środę swoje stanowisko ws. sędziego Juszczyszyna opublikowało Ministerstwo Sprawiedliwości informując, że "żaden sędzia nie ma prawa oceniać statusu innego sędziego, wykorzystując do tego celu postępowanie dowodowe w konkretnej sprawie". W komunikacie resortu pokreślono również, że minister Ziobro miał prawo odwołać Juszczyszyna z delegacji do sądu wyższej instancji.