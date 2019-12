Turcja szantażuje NATO ws. Polski? Duda rozmawiał z Erdoganem

– Turcja sprzeciwi się natowskiemu planowi obrony dla państw bałtyckich, jeśli sojusznicy z NATO nie uznają ugrupowań, z którymi walczymy, za terrorystów – stwierdził wprost przywódca Turcji.

Agencja Reutera informowała niedawno, że Turcja domaga się poparcia dla swoich działań w walce z kurdyjskimi oddziałami na terenie Syrii. Erdogan chce, aby państwa NATO uznały Kurdów za terrorystów.

Stany Zjednoczone dobitnie dały do zrozumienia, że nie ulegną żądaniom Ankary. Sekretarz obrony USA Mark Esper podkreślił, że Waszyngton nie uzna YPG (grup kurdyjskiej policji) za terrorystów.

Rozmowa Duda-Erdogan

Prezydent Duda przekazał, że już odbył rozmowę z Recepem Erdoganem.

– NATO jest sojuszem prawie trzydziestu państw. Jest wiele interesów i oczywiście to ogromne pole dyskusji i negocjacji. Rozmawiałem wczoraj z prezydentem Erdoganem i mam nadzieję, że znajdziemy dobre rozwiązanie – podkreślił prezydent podczas sesji NATO Engages „Defence and Deterence for a New Era“.