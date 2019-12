„Otwieramy fundusz aborcyjny dostępny dla kobiet w Polsce – powiedziała w środę Mara Clarke z londyńskiej fundacji Abortion Support Network (ASN) – czytamy na stronie „Gazety Wyborczej”.

Jak podano dalej, ASN przez ostatnie 10 lat działała m.in. w Irlandii, Północnej Irlandii i na Malcie. Tylko w ubiegłym roku sfinansowała aborcje za 92 tys. funtów pochodzących od darczyńców.

Jak czytamy na fanpagu proaborcyjnej organizacji „Dziewuchy Dziewuchom”, Aborcja Bez Granic będzie zapewniać porady oraz wsparcie – organizacyjne i finansowe. „I to bez zbędnych pytań. Aktywiści nie będą dociekać, jak kobieta zaszła w ciążę, spytają tylko, jak mogą pomóc” – reklamują fundusz „Wysokie Obcasy”.

To nie koniec – "Aborcja Bez Granic" to także fundusz, który sfinansuje KAŻDEJ potrzebującej osobie procedurę przerwania ciąży. Bo brak pieniędzy nie może decydować o tym, czy zostaniesz rodzicem. O tym zdecydujesz sama - to Twój wybór, Twoje ciało i Twoje życie – czytamy dalej.