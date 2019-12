PiS składa projekt nowelizacji ustawy o ustroju sądów powszechnych

– Złożyliśmy jako posłowie PiS, Solidarnej Polski, Zjednoczonej Prawicy projekt ustawy o zmianie prawa o ustroju sądów powszechnych, a także Sądzie Najwyższym i innych ustaw – powiedział podczas konferencji Jan Kanthak. Poseł podkreślił, że jest to "odpowiedź na działania, które podejmuje część środowiska sędziowskiego, które samo nazwało się nadzwyczajną kastą". – Jak okazuje się, to nie tylko nazwa, ale też poczucie bycia nadzwyczajną kastą z którą mamy do czynienia – dodał.

O tym, że obóz rządzący zamierza złożyć taki projekt informowało RMF FM. Rozgłośnia twierdzi, że dotarła do założeń propozycji PiS. Według projektu, na który powołuje się RMF FM, podważanie statusu innych sędziów – w tym wskazanych przez nową Krajową Radę Sądownictwa – będzie najcięższym deliktem dyscyplinarnym. "Sędziom sądów powszechnych będzie groziło przeniesienie do innego miejsca pracy albo usunięcie z zawodu. W przypadku sędziów Sądu Najwyższego w grę wchodzi wyłącznie złożenie z urzędu sędziego. Do katalogu kar wprowadzona zostanie również kara pieniężna w wysokości miesięcznego wynagrodzenia z dodatkami" – wskazał dziennikarz Patryk Michalski.