Premier apeluje do sędziów. "To namawianie do łamania prawa"

Wypowiedź szefa rządu cytuje na Twitterze Polska Agencja Prasowa. – Apeluję do sędziów, aby zaprzestali wygłaszać oświadczenia o powstrzymaniu się od wszelkich czynności orzeczniczych w prowadzonych sprawach – powiedział premier Morawiecki. Jak dodał, takie oświadczenia "to nic innego, jak namawianie do łamania prawa".

Słowa Mateusza Morawieckiego to nawiązanie do wtorkowego oświadczenia Pierwszej Prezes Sądu Najwyższego. Prof. Małgorzata Gersdorf wezwała sędziów Izby Dyscyplinarnej do powstrzymania się od wszelkich czynności orzeczniczych w prowadzonych sprawach. "Jednocześnie apeluję o podjęcie natychmiastowych działań ustawodawczych służących rozwiązaniu problemów leżących u podstaw zapadłych orzeczeń" – napisała.

W swoim oświadczeniu prof. Gersdorf odnosiła się do orzecznia Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Najwyższego opierającego się o listopadowy wyrok TSUE. W orzeczeniu stwierdzono, że Krajowa Rada Sądownictwa w obecnym składzie nie jest organem bezstronnym i niezawisłym od władzy ustawodawczej i wykonawczej oraz uznano, że Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego nie jest sądem w rozumieniu prawa Unii Europejskiej, a przez to nie jest sądem w rozumieniu prawa krajowego.