Co Święta znaczą dla Polaków? Zastanawiający sondaż

Co Polacy sądzą o Świętach Bożego Narodzenia? Jak do nich podchodzą, co one dla nich znaczą? Na te pytania odpowiada najnowszy sondaż portalu wpolityce.pl.

Święta to czas rodzinny? A może dla Polaków jest najważniejszy jest aspekt religijny? Agencja Social Changes postanowiła zbadać tę sprawę. Z jej badań wynika, że największa ilość Polaków, bo aż 44 proc. badanych, zaznaczyło odpowiedź "to dla mnie czas przede wszystkim rodzinny”. Nie wiele mniej, bo aż 39 proc. ankietowanych zaznaczyło odpowiedź „czas w równym stopniu religijny i rodzinny”. Jedynie 7 proc. respondentów zaznaczyło opcję „Święta Bożego Narodzenia w ogóle nie mają żadnego znaczenia”. Zastanawiające jest jednak, że jedynie 6 proc. badanych uznało, że Święta to czas przede wszystkim religijny. Z kolei 4 proc. ankietowanych uznało, że Święta dla nich to czas „bez żadnych akcentów rodzinnych czy religijnych”.