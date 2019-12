LOT uruchomi połączenie do Waszyngtonu. "Dobre wiadomości noworoczne"

Połączenia będą obsługiwane samolotami typu Boeing 787 Dreamliner. Lot potrwa ponad 9 godzin. Samoloty wystartują z Warszawy o godz. 16:50, aby dotrzeć do USA o godz. 20:30 lokalnego czasu. Powrót został przewidziany nocą. Z Dulles International Airport samoloty LOT-u wystartują o godz. 22:25, aby na płycie Lotniska Chopina w Warszawie wylądować o godz. 13:25 następnego dnia.

– Bezpośrednie połączenie z Warszawy do Waszyngtonu od dawna było na naszej „krótkiej liście”. Podczas dokładnych analiz biznesowych zwróciliśmy uwagę nie tylko na sam fakt połączenia stolic Polski i USA, ale także rokrocznie rosnący potencjał turystyczny i biznesowy tego połączenia. Ponadto dotychczas Europa Środkowa i Wschodnia nie miały tak dogodnego połączenia do Waszyngtonu. Nowe połączenia do USA są trzonem naszej strategii i na pewno ogłaszając teraz loty do Waszyngtonu, nie mówimy ostatniego słowa – mówi Rafał Milczarski, Prezes Zarządu Polskich Linii Lotniczych LOT.

Na początku sierpnia LOT ruchomi regularne połączenie z Warszawy do San Francisco w USA. LOT lata także na dwa lotniska w Nowym Jorku, do Chicago, Los Angeles i do Miami na Florydzie.

W 2019 roku LOT przewiózł 10 mln pasażerów, o ponad milion więcej niż rok wcześniej i aż o 5,7 mln pasażerów więcej niż w 2015 r.