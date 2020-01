Wielki pożar hali produkcyjnej. Do sieci trafił dramatyczny film

Do pożaru doszło na granicy powiatów kaliskiego i tureckiego. Z terenu zakładu ewakuowano około 750 osób. Całe szczęście nikt nie ucierpiał. Zakład Sun Gerden to jeden z największych pracodawców w regionie. "To już kolejny ogromny pożar, który wybuchł na terenie zakładu będącego jednym z głównych pracodawców w powiecie tureckim" – informuje portal iTurek.net

Wczoraj po godz. 19 rzecznik wielkopolskiego wojewódzkiego komendanta PSP bryg. Sławomir Brandt przekazał, że strażacy opanowali pożar.

Do sieci trafiły dramatyczne filmy z całego zdarzenia.