"Jak Sowieci uzasadniali swoje imperialne zapędy?". Polski premier pyta Putina

– Nie damy się zastraszyć. Nie damy się sprowokować różnym kłamstwom i bredniom, które płyną zza wschodniej granicy. My pierwsi, nasi przodkowie stawili czoła niemieckiej i sowieckiej barbarzyńskiej zarazie – mówił premier w Katowicach. Szf rządu wziął udział w "Karczmie Piwnej" Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ "Solidarność".

– Dziękuję raz jeszcze wszystkim ludziom Solidarności, bo to wasza wielka sprawa, wasze wartości, które przenieśliście przez te 40 lat, jednocześnie ciągnąc te wartości z przeszłości: Armii Krajowej, naszych bohaterów. To one są fundamentem walki o ducha polskiego narodu – wskazywał szef rządu. I dodał: – Jestem przekonany, że tę walkę zwyciężymy, bo Polska będzie taka, jacy będą Polacy. Ale również my będziemy ukształtowani przez Rzeczpospolitą w przyszłości. Dlatego trzeba walczyć o patriotyzm, o prawdę, o wolność, i o sprawiedliwość.

Z kolei na Facebooku Mateusza Morawieckiego pojawił się ważny wpis. Polityk stawia w nim kilka, zasadniczych pytań skierowanych do prezydenta Federacji Rosyjskiej. "Związek Sowiecki usprawiedliwiał wkroczenie do Polski 17 września 1939 roku, do spółki z Niemcami, dokonując faktycznego rozbioru Polski, argumentując stwierdzeniem, że państwo polskie nie istnieje i Związek Sowiecki musi bronić ludności ukraińskiej i białoruskiej. A jak Sowieci uzasadniali wywózki Polaków w 1940 roku?" – pyta premier.

"Dlaczego pan Putin nie wspomina, o spotkaniu Mołotowa z Hitlerem i Ribbentropem w Berlinie 12 – 13 listopada 1940 roku, podczas którego zaproponowano Sowietom wejście do Paktu Antykominternowskiego? Co odpowiedział Mołotow?" – stawia kolejne pytanie Morawiecki.