Sylwia Spurek udostępniła szokującą grafikę. Giertych: Dno

Sylwia Spurek z Wiosny zamieściła na Twitterze grafikę, na której widać krowy przyodziane w pasiaki, noszone w czasie wojny przez więźniów niemieckich obozów koncentracyjnych, z widoczną żółtą gwiazdą oznaczającą Żydów.

"Jo Frederiks daje do myślenia, otwiera oczy na to, jak traktujemy zwierzęta. Ten obraz przypomniała @Fundacja_Viva i dobrze, bo czas na poważną dyskusję o traktowaniu zwierząt, o warunkach, w jakich żyją, o tym, jak je zabijamy. Czy to jest humanitarne? Czy to nadal rolnictwo?" – napisała na swoim profilu Spurek.

Grafikę udostępnioną w sieci przez europosłankę Wiosny w ostrych słowach skomentował Roman Giertych, który określił całą sprawę jako "dno".

"Nie popierałem Millera, Kwaśniewskiego, Cimoszewicza, Oleksego. Ale byli to poważni ludzie. Teraz lewicę reprezentuje skrzyżowanie infantylizmu, kretynizmu i napuszonego przeświadczenia o własnej racji. DNO" – napisał mecenas na Twitterze.

Autorem kontrowersyjnej grafiki udostępnionej przez Sylwię Spurek jest australijska artystka Jo Frederiks, która walczy o prawa zwierząt.