"To arcyważny sprawdzian dla nas". Prezes PiS podjął decyzję

Pod koniec ubiegłego roku Jarosław Kaczyński przeszedł zabieg wszczepienia endoprotezy stawu kolanowego. Operacja ta była planowana od dawna, lecz prezes odkładał ją ze względu na kampanię wyborczą. Po operacji media informowały, że polityka czeka długa rehabiliacja. Mimo trudności z chodzeniem coraz częściej pokazuje się publicznie i nie stroni od pracy.

Były premier musi przejść zabieg jeszcze drugiego kolana. Z ustaleń "Super Expressu" wynika, że i tym razem Kaczyński zamierza się poświęcić i poczekać z nim do czasu po wyborach prezydenckich.

– To arcyważny sprawdzian dla nas – podkreśla w rozmowie z tabloidem bliski współpracownik prezesa PiS. Jak wyjaśnia, Kaczyński zamierza bardzo aktywnie zaangażować się w kampanię. – Prezes zawita do małych i większych miast. Wiemy, że przed nim kolejna operacja kolana, ale prezes jest uparty i chce się zaangażować bardzo mocno w kampanię, a co prezes mówi, jest święte – wskazuje rozmówca "SE" z PiS.

Informację o chęci wsparcia Andrzeja Dudy przez prezesa potwierdza poseł PiS Marek Ast. – To jest i konsekwencja dobrych pięciu lat prezydentury Andrzeja Dudy i bliskości ideowej, która łączy Dudę z naszą formacją i prezesem – wyjaśnia i dodaje: "Z prezydentem mogliśmy się czasem różnić w szczegółach, ale zawsze w podstawowych sprawach mogliśmy na niego liczyć". – Lepiej, jeśli między prezydentem i większością sejmową jest zgoda i współpraca, dlatego musimy wygrać wybory prezydenckie – kwituje.