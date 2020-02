Ziemkiewicz: Nie wygania się z obory krowy, którą się doi. Czasem okłada się ją batem...

Publicysta tygodnika "Do Rzeczy" odniósł się na Twitterze do narracji polityków Platformy Obywatelskiej, w myśl której Prawo i Sprawiedliwość doprowadzi do opuszczenia przez Polskę Unii Europejskiej. Jedni z nich twierdzą, że to PiS "wyprowadzi" nasz kraj ze Wspólnoty, inni - jak Donald Tusk - że Polska zostanie z niej wyrzucona na skutek działań PiS.

"Podczas gdy magnacka 'opozycja totalna' usiłuje złamać godność Polaków straszeniem, że jak nie będziemy potulni 'wyrzucą nas z Unii', sam Verhofstadt domaga się nowego prawa, które zabroni nam wyjścia z Unii, gdybyśmy sami chcieli to zrobić" – napisał Rafał Ziemkiewicz, dodajć, że "znów się pięknie narracje czochrają".

Publicysta podkreślił, iż nikt nie chce nas wyrzucać z Unii Europejskiej. Wyjaśnił, że "nie wygania się z obory krowy, którą się doi". "Natomiast czasem okłada się ją batem, żeby przy dojeniu nie wierzgała. W tej chwili więcej pieniędzy w UE płynie z nowych państw członkowskich do "starej Unii", niż odwrotnie!" – skwitował.