Jaki: TVN powinien się nazywać „stacja odwołać Ziobrę”

– W Polsce w tej chwili trwa zamach na ustrój naszego państwa. Trwa zamach sędziowski na demokrację. Ten moment, jeżeli my go nie wytrzymamy, to w Polsce będzie już tylko gorzej – tłumaczył podczas konwencji Solidarnej Polski europoseł.

– Jest próba zamiany demokracji na sędziokrację. Sędziowie – niewybierani w żadnych wyborach, nieposiadający żadnej legitymacji – chcą sobie przejąć uprawnienia innych organów państwa. Wiecie, co tak naprawdę chcą zrobić? Chcą zabrać wam wpływ na państwo – mówił dalej polityk.

Europoseł gratulował też osobom, które od lat walczą o zreformowanie wymiaru sprawiedliwości. Polityk wśród tych osób wymienił między innymi Prokuratora Generalnego, ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobrę. – Ja w wielu momentach podziwiam ministra Ziobrę – mówił Jaki, zwracając jednocześnie uwagę, że „szczególną" uwagę na Prokuratora Generalnego zwraca stacja TVN.

– Stacja TVN powinna się nazywać „stacja odwołać Ziobrę” – zażartował Jaki.

Dzisiejsza konwencja Solidarnej Polski rozpoczęła się o godzinie 12:00. Hasło konwencji to „Sprawiedliwa Polska”.