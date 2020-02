Premier: Mam dla wszystkich wspaniałe wieści

Jackowski: W Pucku było jeszcze gorzej niż pokazywały to media. Kidawa-Błońska powinna przeprosić

– Z tego, co wiem, to w Pucku doszło do wydarzeń znacznie bardziej bulwersujących niż te, które zostały pokazane przez media. A wiem to nie tylko od osób związanych z Prawem i Sprawiedliwością. Pani Małgorzata Kidawa-Błońska i politycy...