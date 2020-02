Do Andrzeja Dudy podszedł mężczyzna ze łzami w oczach. Poruszająca scena

Do sieci przedostało się poruszające nagranie z wyjazdu prezydenta Andrzeja Dudy do Łowicza. Podczas spotkania z wyborcami Andrzej Duda prosił zebranych, aby mu zaufali i pomogli realizować programy poprawiające życia Polaków. Prezydent podkreślił, że nie dopuści do tego, aby którykolwiek program socjalny został cofnięty.

Gdy Andrzej Duda witał się z wyborcami, podszedł do niego mężczyzna, który powiedział, że jest ojcem piątki dzieci i chce mu podziękować za program 500 plus.

– Panie prezydencie, chciałem panu podziękować za program 500 plus. Jestem ojcem piątki dzieci i gdyby nie pański rząd, to moja córka nie mogłaby studiować. Jest na trzecim roku studiów we Wrocławiu. Żaden rząd nie obchodził się moimi dziećmi, dziękuję – mówi.

Na filmie zarejestrowano jeszcze, jak prezydent Duda ściska wzruszonego mężczyznę.