Skandal na UJ. Kilkanaście osób oskarża wykładowcę o molestowanie

Chamski atak Tuska na prezydenta. "Nie widzę powodu, dla którego miałby nagle stać się mężczyzną"

Wydaje mi się, że nie ma na tyle odwagi ani takiego charakteru, który by skłonił go do tego, żeby zawetować ustawę o rekompensacie dla mediów publicznych - w ten sposób o prezydencie wypowiedział się b. premier Donald Tusk.