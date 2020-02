"Po tej deklaracji na Pana nie mógłbym zagłosować"

Szymon Hołownia poinformował na Twitterze, iż otrzymał "kilkadziesiąt ważnych listów" w sprawie "pigułki dzień po". "Dziękuję!" – napisał i podkreślił, że "niezależnie od prywatnych poglądów podpisałbym ustawę, tak regulującą tę sprawę: do 18 roku życia: pigułka na receptę, dorosłe kobiety decydują same, państwo dba o informację o działaniu, przeciwskazniach, etc.".

Na taką deklarację zareagował ks. Janusz Chyła. "Co do działania, to w przypadku poczęcia nowego życia, 'pigułka dzień po', powoduje śmierć istoty ludzkiej u początku jej zaistnienia" – stwierdził duchowny. "Po tej deklaracji - jako człowiek wierzący, choć nie chodzi o samą wiarę, ale człowieczeństwo - na Pana nie mógłbym zagłosować" – dodał.