Są zarzuty dla nożownika z Krakowa. Grozi mu dożywocie

Do ataku doszło w Krakowie-Prokocimiu. Ofiara to 40-letni mężczyzna. Jak podawał w czwartek serwis RMF FM, wczesnym popołudniem do przychodni przy ul. Teligi w Krakowie wszedł ranny mężczyzna. 40-latek miał na tułowiu rany zadane nożem, po wejściu do przychodni stracił przytomność. Pracujący na miejscu lekarze próbowali reanimować mężczyznę, 40-latek został przewieziony do szpitala. Mężczyzny nie udało się jednak uratować.

Policji dość szybko udało się ustalić potencjalnego sprawcę i dziś prokuratura postawiła mu zarzut. 42- latek zadał pokrzywdzonemu dwa ciosy nożem, w tym jeden w okolice serca, w związku z tym zarzuca się mu śmiertelne ugodzenie nożem. Grozi mu za to od ośmiu lat do dożywocia. Zarzuty usłyszał także 42-letni Maciej G., który nie udzielił pokrzywdzonemu pomocy, nie zawiadomił o popełnieniu przestępstwa organów ścigania, a także pomagał sprawcy w zacieraniu śladów. Mężczyźni trafili do aresztu na trzy miesiące.