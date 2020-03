Kolejne samoloty lecą po Polaków, którzy chcą wrócić do kraju

Szef KPRM Michał Dworczyk poinformował dzisiaj, że w ramach rządowej akcji #LotDoDomu Polacy masowo zgłaszają swoją chęć powrotu do kraju. – W ciągu nocy, od momentu uruchomienia tej możliwości, blisko 12 tys. osób zgłosiło się za pośrednictwem strony LOT-u, swoją chęć powrotu do kraju. Pierwsze samoloty za ocean wylatują już dzisiaj, to są głównie Stany Zjednoczone, ale nie tylko. Też dzisiaj będą dwa pierwsze czartery zrealizowane z Londynu – zaznaczył minister.

Jak podaje rzecznik LOT Michał Czernicki, dzisiaj po Polaków poleci sześć samolotów. Samoloty lecą do Stanów Zjednoczonych (2 rejsy), a także do Kanady, na Sri Lankę, do Wielkiej Brytanii i Portugalii.

Rząd wprowadza stan zagrożenia epidemicznego

Przypomnijmy, że w piątek wieczorem premier Mateusz Morawiecki poinformował, że od dzisiaj zaczyna obowiązywać stan zagrożenia epidemicznego. Co to oznacza?

Tymczasowo przywrócone zostają granic z państwami Unii Europejskiej (obostrzenia potrwają od 15 marca do 25 marca), zawieszone zostają loty międzynarodowe, a do Polski nie będą wpuszczani obcokrajowcy (z pewnymi wyjątkami). – Staramy się ograniczyć dopływ nowych osób z zagranicy, które będą rozsadnikiem koronawirusa w Polsce – mówił premier Morawiecki. W ramach walki z koronawirusem również funkcjonowanie centrów i galerii handlowych zostanie ograniczone.

