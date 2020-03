Kaczyński poszedł na mszę do kościoła. "Niedziela dzień święty, święcić trzeba"

W związku z epidemią koronawirusa duchowni udzielili wiernym dyspensy, zwalniając ich z obowiązku osobistego uczestnictwa w niedzielnych mszach. Nabożeństwa będą transmitowane w mediach, ale kościoły zostaną otwarte.

Jak informuje jednak "Super Express", Jarosław Kaczyński uczestniczył w niedzielnym nabożeństwie. – Pan prezes jak co niedziela uczestniczył we mszy świętej. Natomiast o zachowanie ostrożności, to z tego co wiem, to w tym akurat kościele też były wydzielone miejsca, było liczenie osób uczestniczących we mszy świętej. Było to chyba dwadzieścia parę osób, więc wszelkie środki ostrożności zgodne z zaleceniami GIS zostały zachowane, a niedziela dzień święty, święcić trzeba – mówił Krzysztof Sobolewski w rozmowie z Beatą Michniewicz w „Salonie politycznym” radiowej Trójki.

Do sprawy odniósł się również zastępca rzecznika prasowego PiS Radosław Fogiel. – Udział w mszy czy inne praktyki religijne są zupełnie prywatnymi sprawami każdego człowieka, dotyczy to też polityków czy członków partii, więc nie będę się na ten temat wypowiada – podkreślił polityk w rozmowie z "SE".