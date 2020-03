"Ten rząd robi wszystko dla ludzi, nie pora na przepychanki". Zaskakujące słowa europosła Lewicy

Polityk był gościem Radia Szczecin, gdzie komentował ostatnie wydarzenia polityczne w dobie epidemii koronawirusa. Słowa europosła SLD są zaskakujące.

Liberadzki ocenił, że to nie jest czas na krytykę rządu, a na dawanie dobrych rad. – To prawda, że rząd robi wszystko dla ludzi, stara się i tak jest odbierany, nie pora na przepychanki polityczne – podkreślił europoseł Lewicy. Dalej nieoczekiwanie pochwalił także pakiet antykryzysowy, przedstawiony wczoraj przez premiera Mateusza Morawieckiego.

– Bardzo dobrze, że powstała taka inicjatywa, a po drugie, że powstała na samym początku, bo jak zresztą informuje nasz rząd, my wciąż jesteśmy na początku całego kryzysu, tej pandemii koronawirusa – wskazał prof. Liberadzki. – Oczywiście dalej będzie weryfikowana, bo już pierwsze komentarza są takie, że jedni uważają, że to za mało, drudzy, że inni dostali za dużo i czują się pominięci. A zatem trzeba poczekać, jak to będzie się sprawdzać w praktyce. Zwłaszcza iż wachlarz podjętych działań jest bardzo szeroki – wyjaśnił dalej europoseł.

Obecnie łącznie w Polsce potwierdzono już 325 zakażeń SARS-CoV-2. Pięć osób w wyniku CoVid-19 zmarło.