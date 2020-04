Morawiecki: Wierzę w polskich przedsiębiorców, wierzę w pracowników

Przypomnijmy, że wczoraj wieczorem prezydent Andrzej Duda, od razu po zakończeniu prac parlamentarnych, podpisał ustawy tworzące Tarczę Antykryzysową, która ma pomóc przedsiębiorcom przetrwać kryzys wywołany epidemią koronawirusa.

"To największa skala pomocy w historii współczesnej Polski"

– Wszystkim nam zależy, by po ustaniu epidemii polska gospodarka mogła wrócić na właściwe tory, by powróciła na ścieżkę rozwoju. Żeby tak się stało, musimy działać już dziś. Celem przygotowanych przez nas rozwiązań w ramach tarczy antykryzysowej jest pomoc dla polskich firm, by mogły przetrwać ten najtrudniejszy czas – komentuje przyjęcie rozwiązań proponowanych przez rząd premier.

– Pakiet finansowy wart ponad 200 mld zł, około 10% polskiego PKB. To największa skala pomocy w historii współczesnej Polski. W interesie całej polskiej gospodarki jest utrzymanie – w miarę możliwości – ciągłości działania firm i zatrudnienia. Przede wszystkim musimy utrzymać miejsca pracy. Nie możemy dopuścić do nakręcenia spirali zwolnień. Dlatego udzielimy wsparcia finansowego dla firm, skonstruowanego w taki sposób, by opłacało się utrzymać pracowników – tłumaczy dalej Morawiecki w krótkim nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych.

– Proszę właścicieli firm oraz zarządy o zapoznanie się z elementami tarczy antykryzysowej. Ministrowie mojego rządu są do waszej dyspozycji. Dziękuję za liczne głosy ze świata polskiego biznesu, mówiące o tym, że przedsiębiorcy chcę walczyć o swoje firmy, chcą walczyć o miejsca pracy, ramię w ramię ze swoimi pracownikami. Możemy przezwyciężyć ten kryzys, ale musimy działać razem. Wierzę w polskich przedsiębiorców, wierzę w pracowników i wierzę w nas, Polaków. Wyjdziemy z tego kryzysu – dodaje premier.

