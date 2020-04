"Fakt": Senator PiS przyłapany na jeździe rowerem w czasie obostrzeń

Jan Maria Jackowski został przyłapany na przejażdżce rowerem po nadmorskim trakcie z Białogóry (woj. pomorskie) w kierunku Dębek - podaje "Fakt".

Obecnie ze względu na epidemię koronawirusa w Polsce obowiązują restrykcyjne obostrzenia w przemieszczaniu się, zakazane jest także bieganie czy chodzenie po lasach.

Tabloid przypomina dokładne zalecenia sformułowane przez ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego. – Nie róbmy wycieczek i nie uprawiajmy sportu. Jeżeli musimy wyjść na zewnątrz, to na krótko i tylko na przewietrzenie się, nie wykorzystujmy tego do aktywności sportowej. Nie skupiajmy się na treningach i poprawianiu naszej formy – mówił szef resortu zdrowia.

Dziennik dołączył na dowód zdjęcia jadącego rowerem senatora PiS. Co na to sam polityk? Jackowski odpiera zarzuty. "A skąd wiadomo, że to ja?" – spytał, odpowiadając na pytania "Faktu".