"Bez czytelnika nasza praca nie ma żadnego sensu". Apel redaktorów naczelnych tygodników i dzienników

W klipie wystąpili Paweł Fąfara z "Polski The Times", Tomasz Sakiewicz – redaktor „Gazety Polskiej”, Krzysztof Jedlak z "Dziennika Gazety Prawnej", Jerzy Baczyński z "Polityki", Paweł Lisicki – redaktor naczelny „Do Rzeczy oraz Bogusław Chrabota – redaktor naczelny "Rzeczpospolitej" i prezes Izby Wydawców Prasy.

– Proszę was, wspierajmy się w tych trudnych chwilach. My będziemy was wspierać podając ważne i rzetelne informacje – mówi na nagraniu Paweł Fąfara. – Kilkudziesięciu dziennikarzy „Polityki” przez cała dobę gromadzi informacje, umawia się na wywiady, analizuje, komentuje. W tych trudnych czasach gazety i ich lektura pomagają przetrwać. Jesteśmy osobno, ale bądźmy razem – dodaje z kolei Jerzy Baczyński.

– Czytajmy tygodnik "Do Rzeczy" albo czytajmy inne tygodniki albo inne gazety. I pamiętajmy: wolna prasa jest jednym z ważnych elementów debaty publicznej. Czytajmy i nie poddawajmy się – apeluje Paweł Lisicki.

– Szanowni państwo, jak to we współczesnym świecie, więcej nas dzieli niż łączy. Ale jest jedna wspólna sprawa: piszemy na łamy naszych gazet. Piszemy po to, aby świat był lepszy i bardziej zrozumiały. Bez czytelnika nasza praca nie ma żadnego sensu. Pomóżmy sobie. Czytajcie prasę papierową i online – mówi w klipie Bogusław Chrabota.