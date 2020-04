Cywilizacja doczesności

To pytanie zadaje sobie wielu publicystów, polityków i myślicieli. Jak zmieni się gospodarka? W jaki sposób obecne doświadczenie wpłynie na praktyki religijne? Wygląda na to, że pierwszą ofiarą, widać to już teraz wyraźnie, może być ludzka wolność. W imię walki z potencjalnymi zagrożeniami społeczeństwo coraz chętniej gotowe jest wyrzekać się swoich dotychczasowych swobód i przekazywać pełnię odpowiedzialności w ręce władzy. A ta, niczym prawdziwie oświecony absolutny monarcha, coraz chętniej, dla naszego dobra, a jakże, gotowa jest precyzyjnie i dokładnie przesuwać granice i reglamentować również te dziedziny życia, które wcześniej, wydawało się, żadnym restrykcjom i przepisom podlegać nie mogą.