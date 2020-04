Jak rząd radzi sobie z epidemią? Ocena Polaków jest jednoznaczna

W czwartek rząd zaprezentował kilkuetapowy plan "otwierania gospodarki". Kolejne restrykcje takie jak m. in. zamknięcie lasów i parków, ograniczenie liczby osób w sklepach i kościołach czy możliwość organizowania imprez masowych, będą zdejmowane stopniowo. Wszystko zależy od sytuacji epidemiologicznej w kraju. Minister Zdrowia zaznacza, że do czasu wynalezienia szczepionki na covid-19, nie należy się spodziewać powrotu do stanu sprzed epidemii.

Polacy recenzują rząd

Pracownia Estymator na zlecenie portalu DoRzeczy.pl poprosiła Polaków o ocenę działań gabinetu premiera Mateusza Morawieckiego. "Jak w Pana/Pani ocenie rząd radzi sobie z epidemią koronawirusa w Polsce?" – takie pytanie postawiono respondentom. Oto wyniki:

Zdecydowanie dobrze działania rządu oceniło 15 proc. Raczej dobrze 38,9 proc. W sumie pozytywną notę rządzącym wystawiło 53,9 ankietowanych.

Odmiennego zdania jest 31,1 proc badanych – tyle ocenia działania rządu Morawieckiego negatywnie. Odpowiedź "zdecydowanie źle" wybrało 9,6 proc. respondentów, a "raczej źle" 21, 5.

Trzecia grupa to osoby, które wybrały trzecią odpowiedź."Neutralnie/ani dobrze ani źle" – oto wybór 14,9 proc. ankietowanych.

Badanie przeprowadzono w dniach 17 kwietnia 2020 r. na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie 1100 dorosłych osób metodą wspomaganych komputerowo wywiadów telefonicznych CATI.

Polska walczy z epidemią

Pierwszy przypadek zakażenia w Polsce wykryto 4 marca. Po tym czasie zaczęto stopniowo wprowadzać ograniczenia. Najpierw zamknięto przedszkola, żłobki, szkoły i uczelnie wyższe. Wprowadzono zasadę dystanosowania społecznego. Zaapelowano o wprowadzenie pracy zdalnej. Następnie podjęto decyzję o zamknięciu granic, wstrzymaniu ruchu samolotów i międzynarodowych pociągów, zamknięciu galerii handlowych poza sklepami spożywczymi oraz wprowadzeniu ograniczenia w liczbie klientów. Ograniczono także liczbę osób mogących brać udział w nabożeństwach religijnych. Rząd podjął decyzję o zamknięciu miejsc publicznych – bulwarów, lasów, parków. Od czwartku 16 kwietnia obowiązuja nakaz zakrywania nosa i ust w miejscach publicznych.

Mamy 184 nowe i potwierdzone przypadki zakażenia koronawirusem – podał w sobotę rano resort zdrowia. Ministerstwo poinformowało też o kolejnych siedmiu ofiarach śmiertelnych zakażenia. Jak dotąd (stan na sobotę) w skali kraju liczba zakażonych wynosi 8563 osób; zmarło 339 osób, wyzdrowiało 981 osób.

