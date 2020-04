MZ: W niedzielę kolejnych 59 ozdrowieńców. W sumie wyzdrowiało już 1040 osób

Wykonano 204 tys. 246 testów na obecność koronawirusa, z czego w ciągu ostatniej doby - ponad 11,2 tys. W sobotę ministerstwo informowało o ponad 13,3 tys. testów wykonanych w ciągu doby, w piątek - o 10,5 tys., a w czwartek - o 12,5 tys.

Liczba osób zakażonych koronawirusem w Polsce wzrosła do 9287. Zmarło do tej pory 360 z nich. W niedzielę poinformowano o 545 nowych zakażeniach i 13 zgonach. Według danych Ministerstwa Zdrowia do tej pory wyzdrowiało 1040 osób.

Rekordowa liczba nowych zakażeń

Ministerstwo Zdrowia rano podało informacje o wykryciu 340 nowych przypadków zakażeń SARS-CoV-2 i śmierci trzech osób, natomiast po południu - o 205 nowych zakażeniach i dziesięciu zgonach. Łącznie niedzielny bilans wyniósł: 545 nowe przypadki koronawirusa i 13 zgonów. To najwyższy dzienny wzrost zachorowań od początku pojawienia się pierwszego przypadku COVID-19 w Polsce, czyli od 4 marca.

Dzień wcześniej resort zdrowia informował o 363 nowych zakażeniach i 16 zgonach, w piątek o 461 nowych zakażeniach i 18 zgonach, w czwartek - o 336 nowych zakażeniach i 28 zgonach, a w środę - o 380 nowych przypadkach i 23 zgonach.

Mazowieckie niechlubnym rekordzistą

Najwięcej zakażeń potwierdzono dotąd w woj. mazowieckim – 1992, tam też odnotowano najwięcej zgonów - 108. W woj. śląskim zachorowało 1443 osób, z których 74 zmarły. W woj. dolnośląskim odnotowano do tej pory 1044 zakażeń i 30 zgonów, w woj. wielkopolskim - 1020 zakażeń i 51 zgonów, w woj. łódzkim - 660 zakażeń i 10 zgonów, w woj. małopolskim - 646 zakażeń i 17 zgonów, w woj. kujawsko-pomorskim - 406 zakażeń i 16 zgonów, w woj. podlaskim - 321 zakażeń i 3 zgony, w woj. lubelskim - 308 zakażeń i 10 zgonów, w woj. opolskim - 276 zakażeń i 14 zgonów, w woj. podkarpackim - 263 zakażeń i 16 zgonów, w woj. zachodniopomorskim - 266 zakażeń i 4 zgony, w woj. pomorskim - 209 zakażeń i 2 zgony, w woj. świętokrzyskim - 210 zakażenia i 4 zgony, w woj. warmińsko-mazurskim - 142 zakażeń i 1 zgon, w woj. lubuskim - 81 zakażeń, żadnego zgonu.