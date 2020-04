Biedroń o prezydencie: Jest wiernym sługą swego pana

Zdaniem Roberta Biedronia Andrzej Duda był bardzo złym prezydentem. Kandydat Lewicy stwierdził, że nie będzie prowadził żądnych rozmów z PiS-em na temat zmiany konstytucji i wydłużenia kadencji głowy państwa.

– Nie pozwolę, aby był prezydentem nie tylko przez kolejne pięć lat, ale nawet przez najbliższy rok. Jest nieudolnym prezydentem, który jest wiernym sługą swego pana, a ja chciałbym, żeby prezydent był sługą Polek i Polaków i dbał o dobro wspólne a nie swojej partii – mówił Biedroń.

Kandydat Lewicy zapewnił, że weźmie udział w każdej debacie z prezydentem.

Jednocześnie Biedroń podkreślił, że jest zawiedziony postawą PO, która nie wyklucza wydłużenia kadencji Andrzeja Dudy. – Przez lata bronili konstytucji, dzisiaj siadają do stołu z tym, który podnosił rękę za deptaniem konstytucji, to nie jest logiczne i to nie jest fair wobec wyborów – ocenił były prezydent Słupska.

Czytaj także:

Bosak groźniejszy od Kidawy-Błońskiej? Takiego sondażu jeszcze nie było

Czytaj także:

"Stanowisko jest jednoznaczne". Szef sztabu Biedronia odpowiada Szydło