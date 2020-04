Czarzasty: Ukarzemy was za brak przywoitości

Polityk odniósł się na antenie TOK FM do zaplanowanych na maj wyborów prezydenckich, które wbrew apelom opozycji partia rządząca chce przeprowadzić w formie korespondencyjnej. Choć SLD nie uważa, żeby ich przeprowadzenie teraz, w czasie epidemii koronawirusa, było dobrym pomysłem, to odrzuca też propozycję Borysa Budki, która zakłada przełożenie ich na 16 maja 2021 roku.

– Nie zgodzę się, żeby panu Dudzie dać następny rok, dlatego że za pięć miesięcy pan Duda doprowadzi z panem prezesem PiS Jarosławem Kaczyńskim i z Trybunałem Konstytucyjnym, do tego, że prezydent będzie wybierany zwykłą większością głosów w Sejmie – oświadczył Włodzimierz Czarzasty i dodał: "I teraz stanę z Budką koło Dudy i powiem: 'ponieważ panu dałem na rok możliwości, to będę to firmował? Nie będę tego firmował, bo 'małpie brzytwy się nie daje'". – To jest po prostu nieodpowiedzialna władza – ocenił.

Lider SLD zapowiedział, że jeżeli do majowych wyborów faktycznie dojdzie, Lewica postąpi tak samo jak pozostałe komitety wyborcze.

– Dlatego że Władysław Kosiniak-Kamysz i PSL wezmą udział w tych wyborach i będą walczyli. Z tego co wiem, pan z Konfederacji będzie walczył, pan Szymon Hołownia, pan Robert Biedroń będą walczyli i pani Małgorzata Kidawa-Błońska również będzie walczyła – mówił. – Nie chcemy tych wyborów, uważamy, że trzeba się zająć innymi sprawami, ale skoro nam je narzucacie, to ukarzemy was za brak przyzwoitości i wygramy te wybory – zapowiedział Czarzasty.

