Pilna narada ścisłego kierownictwa PiS

Głównym tematem narady mają być możliwości przeprowadzenia wyborów korespondencyjnych w maju oraz ich ewentualny termin.

Zgodnie z zarządzeniem marszałek Sejmu Elżbiety Witek wybory prezydenckie mają odbyć się 10 maja. Zgody na to nie ma wewnątrz obozu Zjednoczonej Prawicy. Termin nie jest więc pewny, a o przesunięcie wyborów o miesiące, a nawet lata, wciąż walczy Jarosław Gowin.

W kwestii wyborów nie uchwalono jeszcze stosownej ustawy. Poselski projekt PiS w tej sprawie został ekspresowo przyjęty przez Sejm, ale wciąż jest analizowany w Senacie. Jeśli Senat go przyjmie, projekt musi jeszcze wrócić do Sejmu i trafić do prezydenta.