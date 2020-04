Szumowski stanowczo o wyborach. "Mówię to jako lekarz, a nie polityk"

Szef resortu zdrowia odniósł się do zarzutów pod swoim adresem, jakie pojawiły się po ogłoszeniu przez niego rekomendacji ws. wyborów prezydenckich. Przypomnijmy, że według Szumowskiego bezpieczne wybory w tradycyjnej formie mogą się odbyć dopiero za dwa lata. Minister wskazał, że do tego momentu bezpieczne są jedynie wybory korespondencyjne.

Na uwagę, że jego rekomendacja "wywołała prawdziwę burzę", Łukasz Szumowski odparł: "Widzę, nawet jedna z gazet napisała, że zarekomendowałem konkretny termin, konkretną datę, co jest już nieprawdą". Jak podkreślił, każdy dziś stara się przełożyć odpowiedzialność na barki ministra zdrowia.

– Powtórzę: w pełni bezpieczne tradycyjne wybory jakie znamy mogą odbyć się za dwa lata. Opozycja jak widzę odrzuca tą rekomendację. A w takiej sytuacji bezpieczniejszą formą wyborów jest forma korespondencyjna i myślę, że trudno z tym dyskutować. Bez zmiany Konstytucji nie zmienimy terminu wyborów. Przecież nie będziemy wprowadzać co chwilę stanu nadzwyczajnego i ciągle go przedłużać. To mało poważne. Co do wyborów korespondencyjnych to wyraźnie powiedziałem, że nie ma tu mniej i bardziej bezpiecznego miesiąca. No poza jesienią gdzie będziemy mieli zapewne i COVID i grypę – tłumaczył.

Dopytywany, czy wybory korespondencyjne rzeczywiście nie stanowią zagrożenia, minister wskazał, że jedyne dane dotyczące wyborów korespondencyjnych pochodzą z Bawarii. – Pierwsza tradycyjna tura dała wzrost zachorowalności, ale druga wyłącznie korespondencyjna nie spowodowała wzrostu w odniesieniu do stanu sprzed wyborów. W związku z tym podkreślę - nie ma danych, że wybory korespondencyjne zwiększają zachorowalność – podkreślił.