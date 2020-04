Polaków zapytano o terminy wyborów. Oto wyniki sondażu

Co czwarty Polak chce, by wybory prezydenckie odbyły się w maju, ale co trzeci badany woli poczekać z głosowaniem do przyszłego roku – informuje "Rzeczpospolita".

Gazeta publikuje we wtorek wyniki sondażu IBRiS, w którym zapytano Polaków, kiedy powinny odbyć się wybory prezydenckie. Ankietowanym dano do wyboru kilka możliwych terminów wyborów. Niektóre z nich przynależą do konkretnych podmiotów politycznych, inne nie są promowane przez żadną partię. Największa grupa (32, 1 proc.) opowiedziała się za przeprowadzeniem wyborów w przyszłym roku. 25,4 proc. chce głosowania w maju tego roku, natomiast 10,4 proc. – w październiku tego roku. Inne terminy nie cieszą się wielkim zainteresowaniem. Za wyborami w sierpniu tego roku opowiada się 5,6 proc. respondentów, we wrześniu tego roku – 5,8 proc., w listopadzie tego – 5,9 proc., a w grudniu tego roku – jedynie 3,7 proc. Głosowanie za dwa lata, czyli pomysł Porozumienia Jarosława Gowina, popiera 5,5 proc. badanych. Przypomnijmy, że ta koncepcja zakłada wydłużenie kadencji prezydenta Andrzeja Dudy do 2022 roku, ale już bez możliwości reelekcji. Sondaż IBRiS dla "Rz" został przeprowadzony metodą CATI w dniach 24–25 kwietnia 2020 r. na 1100-osobowej grupie respondentów. Czytaj także:

