– Nasze zawiadomienie dotyczy dwóch przepisów Kodeksu karnego. Pierwszym przepisem, który w naszym przekonaniu został złamany to art. 231 § 1, czyli tzw. przestępstwo urzędnicze. Nasze zawiadomienie opiera się między innymi na tym tym przepisie, ponieważ uważamy i jest to mocno potwierdzone w naszym wniosku o wszczęcie postępowania, że premier Morawiecki, a także pan premier Sasin, bez podstawy prawnej rozpoczęli działania, do których nie mieli uprawnienia – tłumaczył poseł Lewicy, Krzysztof Śmiszek podczas konferencji prasowej.

– Drugim przepisem, na którym się opieramy to jest art. 296 § 1 Kodeksu karnego, czyli narażenie Skarbu Państwa na szkodę w znacznej mierze. W naszym przekonaniu i na podstawie naszych obliczeń, druk ponad 30 mln kart do głosowania i pakietów wyborczych kosztował naszych podatników, czyli nas wszystkich ponad 10 mln zł – dodał.

– Składają dzisiaj to zawiadomienie do prokuratury żądamy wyjaśnień czy pan premier Morawiecki i pan premier Sasin mieli do tego prawo. W naszym przekonaniu prawa do tego nie mieli – stwierdził Śmiszek.