Macierewicz: To nie jest zwykła epidemia

– To co przeżywamy, to nie jest zwykła pandemia czy epidemia. To jest jednak sytuacja, w której należy rozważać, iż mamy do czynienia z zagrożeniem użycia broni biologicznej. Tak należy to interpretować – powiedział na antenie TV Trwam marszałek senior Antoni Macierewicz.

Był szef MON powołuje się na stanowisko przywódcy USA Donalda Trumpa. – Wielu polityków jasno tę kwestię diagnozuje. Pan prezydent Donald Trump niedawno tak właśnie mówi o sytuacji w Stanach Zjednoczonych, wskazując na Chiny jako państwo odpowiedzialne za ten biologiczny atak. Broń biologiczna jest jednym z najpotworniejszych narzędzi walki – wskazuje Macierewicz. Polityk przypomina doniesienia, według których Chiny ukrywały przed światem informację o wirusie: – Nie dziwię się politykom amerykańskim, że rozważają takie scenariusze. Polska jest bezpieczna. Przygotowaliśmy narzędzia finansowe, administracyjne, medyczne oraz te związane z bezpieczeństwem państwa. Marszałek senior odniósł się w TV Trwam także do kwestii organizacji wyborów prezydenckich w obliczu epidemii. – Jest nadzieja, że zdarzenia pójdą w kierunku unormowania sytuacji politycznej, przeprowadzenia wyborów. To bardzo ważne w kontekście zagrożeń kryzysu gospodarczego, społecznego, ale także duchowego – powiedział. Jego zdaniem prawdopodobnie będziemy głosować w czerwcu, ale nie jest to przesądzone.