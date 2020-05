"Walczą z ostrym cieniem mgły". Internauci zapytali, prezydent Duda tłumaczy o czym rapował

"Nie pytają cię o imię, walczą z ostrym cieniem mgły" – oto wers przewodni utworu prezydenta, którego całość została poświęcona bohaterstwu lekarzy. Jednak to właśnie "ostry cień mgły" stał się tematem żartów, memów oraz plotek.

O treść utworu prezydenta zapytano podczas internetowej sesji pytań i odpowiedzi.

– Nie pytają Cię o imię – miałem na myśli lekarzy, ratowników, pielęgniarki, którzy niosą codzienną pomoc chorym. W głębi duszy miałem na myśli także mojego kuzyna, który taką pomoc niósł i zaraził się koronawirusem. On przebywał na kwarantannie już przez pewien czas, no i niestety okazało się, że cierpi na COVID-19 – tłumaczył prezydent.

– Ratownik nikogo o imię nie pyta. To są bohaterowie naszych czasów i ta piosenka była wyrazem mojego szacunku i wsparcia do tej grupy zawodowej – dodał polityk.

– Niektórym się nie spodobało, że zabrałem udział w akcji #hot16challange2, ale w innych miejscach na świecie przywódcy włączają się w takie akcje – podkreślił dalej Duda.

– Pytacie mnie państwo: co to jest ostry cień mgły? No każdy musi sobie odpowiedzieć w tym kontekście, co dla niego znaczy. Po prostu... – dodał polityk.

