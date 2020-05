Morawiecki o zmianie kandydata KO. "Opozycja potyka się o własne nogi, to ich problem"

Premier Mateusz Morawiecki odwiedził dzisiaj zakład produkcyjny „Flis” w Radziejowicach. W trakcie konferencji prasowej kończącej wizytę, szef rządu został zapytany o zmianę kandydata PO-KO na prezydenta.

Jak podkreślił Morawiecki, obecnie koalicja rządząca robi wszystko, aby jak najsprawniej przeprowadzić wybory prezydenckie. Premier przypomniał jednak, że w związku z działania opozycji – w tym z „zamrożeniem” przez Senatu ustawy o wyborach na 30 dni – nie udało się przeprowadzić wyborów 10 maja.

– My robiliśmy swoje, ratowaliśmy gospodarkę, ratowaliśmy miejsca pracy, robiliśmy to skutecznie co potwierdza Komisja Europejska i międzynarodowe instytucje finansowe – tłumaczył premier.

– W tym czasie opozycja potyka się o własne nogi. To jest ich problem – mówił Morawiecki. – Doszło do zdarzenia bezprecedensowego, że kobieta, pani marszałek Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska została wycofana z rywalizacji – podkreślił premier.

– To oczywiście jest problem, jak niektórzy mówili, tutaj był wcześniej kandydat, który tracił w sondaż, teraz nie wiem kto, ale jestem przekonany, że najlepszym kandydatem na prezydenta jest Andrzej Duda – dodał Morawiecki.