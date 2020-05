Premier: Prezydent Warszawy jest niewątpliwie bardzo groźnym kandydatem

– Aczkolwiek wobec wszystkich kandydatów podchodzę z pokorą i na pewno trzeba ze wszystkimi się liczyć. Oczywiście pani marszałek, jako jedyna kobieta w gronie kandydatów, była na pewno bardzo groźnym konkurentem również, ale i prezydent Warszawy jest bardzo groźnym kandydatem niewątpliwie. Jestem przekonany, że prezydent Andrzej Duda z ogromną też atencją podchodzi do wszystkich kandydatów i jestem też przekonany, że jest najlepszym kandydatem dla Polski – powiedział szef rządu.

Mateusz Morawiecki zaznacza, że dla niego bardzo istotne jest móc pracować z prezydentem w trakcie wychodzenia z pandemii koronawirusa, "który jest prezydentem konstruktywnym, nie prezydentem walki, nie prezydentem ideologicznym, ideologii".

Premier odniósł się także do restrykcji wprowadzonych w związku z koronawirusem. – Rzeczywiście dla tych osób, które przemieszczają się do pracy codziennie w kwietniu ze względu na zamknięte granice sytuacja była utrudniona, ponieważ po powrocie z pracy, musiały być one poddane dwutygodniowej kwarantannie. Jeżeli chciały pracować, musiały znaleźć sobie miejsce noclegowe i wiele osób tak robiło po drugiej stronie granicy. Z początkiem maja uwolniliśmy to obostrzenie i dzisiaj sytuacja jest o wiele lepsza, ale słusznie odnosi się pan do liczby przejść granicznych, które nie są głównymi przejściami. Bo tu niektóre osoby, które pracują po drugiej stronie granicy, muszą nadrabiać czasami wiele kilometrów drogi. W najbliższym czasie pozostałe przejścia graniczne postaramy się bardzo szybko, wkrótce uruchomić, po to, żeby ułatwić tym, którzy przemieszczają się do pracy życie w takim trybie, jak to było w sytuacji przed koronawirusem – mówił Morawiecki pytany w Radiu Wrocław o otwarcie granic kraju.